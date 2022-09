Nuovi spazi per gli uffici della Procura a Nocera Inferiore

Nuovi uffici della Procura di Nocera nello stabile della Cittadella giudiziaria di via Falcone che ospita i locali del Giudice di pace. La decisione matura dopo la richiesta del Procuratore Antonio Centore al sindaco Paolo De Maio.

L'accordo

La Procura ha chiesto l’utilizzo dei locali che fino a qualche tempo fa ospitavano uno sportello bancario degli uffici del Giudice di pace. La richiesta, «pur se derivante da esigenze organizzative della Procura, tende a realizzare allo stesso tempo pubblici interessi ulteriori quali la maggiore sicurezza per la collettività derivante dallo spostamento degli uffici di polizia giudiziaria nel fabbricato B ove è ubicato l’Ufficio del Giudice di Pace, nonché un migliore servizio per gli utenti con il decentramento di un ufficio di back office presso il fabbricato B». Infatti, alle esigenze della Procura è stata abbinata anche una richiesta per la collettività e gli avvocati del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore. Il «back office» servirà ad accogliere uno sportello per la richiesta e il rilascio di certificati giudiziari. Nella gestione del patrimonio comunale «va salvaguardato il principio della redditività e della convenienza economica» che può recedere «solo in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici». Finalità che « il Comune - riporta la delibera della giunta - intende perseguire attraverso la concessione gratuita dell’unità immobiliare», che consente di «creare uno sportello di front office in favore dell’utenza per la fruizione dei servizi connessi alla Cittadella giudiziaria». Dunque, «evidenziato che i sopra descritti interessi e finalità, su cui si basa la concessione in comodato risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto di attribuzione in conformità alla copiosa giurisprudenza contabile in materia», è stata disposta la cessione degli ex locali del Monte dei Paschi di Siena.