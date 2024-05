Nocera Inferiore diventa cardioprotetta: ecco i defibrillatori

È stato presentato giorni fa il progetto “Nocera Inferiore: Città cardio protetta”, un programma a cui ha lavorato la precedente amministrazione e che l’attuale governo ha ripreso e ampliato. Insieme al sindaco Paolo De Maio, c'erano il medico Vincenzo Stile, già consigliere comunale e presidente della Commissione Consiliare Sanità che per primo aveva lavorato all’iniziativa, e il dottore Raffaele Baio, attuale consigliere comunale e presidente della Commissione Consiliare Sanità che ha lavorato al rilancio della proposta.

Il progetto

L’amministrazione comunale promuoverà anche corsi BLSD gratuiti affinché i cittadini possano imparare ad utilizzare i presidi di sicurezza sanitaria e inserirà la mappa con tutti i punti dove sono presenti i defibrillatori nell’app “Città di Nocera”, per avere a portata di smartphone il riferimento del dispositivo più vicino in caso di emergenza. In totale sono dodici i defibrillatori a comporre la mappa di Nocera cardioprotetta, scaricabile sull’app del Comune