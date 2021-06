Nocera Inferiore, pretendono il ricovero di un parente e sfasciano pronto soccorso

Non è la prima volta che il pronto soccorso dell'Umberto I viene preso di mira da pazienti o familiari di questi ultimi, che più volte hanno usato la violenza per ottenere ciò che volevano o chiedevano, nella maggior parte dei casi.

Sfasciano una sala interna al pronto soccorso di Nocera Inferiore, all'Umberto I. E' accaduto oggi, con l'episodio ora al vaglio delle forze dell'ordine. Protagonisti sarebbero - almeno secondo testimoni - un gruppo di persone provenienti dal napoletano, che già ieri avevano chiesto di far ricoverare un proprio parente.

L'indagine

Stando ai primi accertamenti, però, non vi erano le condizioni per il ricovero, al punto che la famiglia sarebbe tornata oggi, nuovamente a Nocera, usando la violenza su cose o persone. Ora si indaga per individuare i responsabili, che rischiano una denuncia a piede libero. Non è la prima volta che il pronto soccorso dell'Umberto I viene preso di mira da pazienti o familiari di questi ultimi, che più volte hanno usato la violenza per ottenere ciò che volevano o chiedevano, nella maggior parte dei casi.