Fonti di luce con allaccio illegali, il Comune ne rimuove 1500

Fonti di luce con allaccio illegale, il Comune di Nocera Inferiore le rimuove. Ora però c'è il problema dell'illuminazione, in periferia, a Nocera Inferiore. Alcuni residenti - con un appello lanciato attraverso la tv locale Telenuova - hanno chiesto maggiore sicurezza all'amministrazione comunale.

Il problema

In ragione di alcune verifiche, finalizzate all'installazione di punti luce sul territorio ad illuminazione led, il comune aveva scoperto diversi allacci abusivi in periferia. Molti di questi erano presenti in strade private, circa 1500. Sono state tutte rimosse. Ora gli uffici cercano una soluzione per tornare ad illuminare parte di quelle strade, situate nella periferia cittadina. Specie alla luce dei tanti furti, denunciati negli ultimi mesi.