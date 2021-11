Nocera Inferiore, installati nuovi raccoglitori degli oli esausti

La Lem, società affidataria del servizio di raccolta degli oli esausti per il Comune di Nocera Inferiore, sta provvedendo ad installare nuovi raccoglitori. Sono già stati posizionati in diversi punti della città: via Tramontano, via Pucci, via P. Giovio, in piazzetta Cicalesi, via Pentapoli, via Amato, via Vitolo, via Grimaldi, Villanova, via Sicignano, via Iovine (quartiere Arenula). Sul territorio comunale è prevista la collocazione totale di 20 nuovi raccoglitori. Saranno posizionati nei punti strategici della città, sostituendo lì dove è necessario quelli obsoleti.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Manlio Torquato: “L’ attenzione verso le tematiche della sostenibilità ambientale dipende anche dalle piccole cose. Conferire correttamente ed informarsi sulle giuste pratiche da seguire è un dovere di ciascun cittadino. Ringrazio l'assessore uscente Fasanino per questo lavoro che trova finalmente realizzazione".