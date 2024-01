Porta a porta del vetro, ecco il calendario e le zone

Parte il porta a porta del vetro a Nocera Inferiore. Di seguito il calendario ( in foto ) per ritirare i carrellati. Prosegue l’attuazione del programma di mandato in tema di raccolta differenziata. Prossimo step: la raccolta del vetro porta a porta per le utenze domestiche. In vista della nuova modalità di conferimento del vetro, l’Amministrazione Comunale promuove un calendario di appuntamenti in tutta la città per la consegna dei carrellati e mastelli.