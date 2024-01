Vetro porta a porta, consegna mastelli e carrellati: le informazioni

Sono in distribuzione, a Nocera Inferiore, i carrellati ed i mastelli per la raccolta del vetro porta a porta, presto in vigore. L’amministrazione comunale ha promosso un calendario di appuntamenti in vari punti della città per distribuire i contenitori. «Il calendario degli appuntamenti ha lo scopo di andare incontro al cittadino, in diversi quartieri e aree di Nocera Inferiore, per facilitare le operazioni di ritiro delle attrezzature» afferma Carmen Granato, presidente della Commissione consiliare ambiente ed ecologia.

Le date

Il 2 e 3 febbraio, il Servizio Ambiente ed Ecologia con l’aiuto dei dipendenti della Nocera Multiservizi distribuirà le attrezzature presso l’ex Asilo Nido Comunale di via Sant’Anna. L’8 e 9 febbraio, la distribuzione avverrà presso la palestra della Scuola Marrazzo, in via Iodice a Casolla. Il 15 e 16 febbraio, le consegne si effettueranno presso il quartiere di Montevescovado, presso la sede del Comitato di Quartiere di Via Domenico Fedele. Il 22 e 23 febbraio, appuntamento al Centro di Quartiere “A. De Nicola”, in via Loria. Infine, ultime date previste: 27 e 28 febbraio, presso il Cimitero Comunale. Tutte le utenze singole, ossia coloro che non vivono all’interno di condominio, previa esibizione di cartella TARI, riceveranno un mastello da 30L. Ai condomìni saranno destinati i cassonetti carrellati: dimensioni e quantitativi saranno stabiliti in base al numero di famiglie componenti il condominio. «Inoltre, dal sito web dell’Ente è possibile scaricare il modello per fare richiesta di ritiro presso la Casa Comunale dei cassonetti per la frazione del vetro sia per i condomìni (che verranno consegnati direttamente a piè di portone di ciascun condominio), specificando il numero di utenze da servire e altre generalità, sia per le utenze singole» specifica Massimiliano Mercede, assessore all’ambiente. Qui il link

«Desideriamo completare al meglio questa fase di consegna dei carrellati per assicurarci la migliore partenza possibile della raccolta della frazione del vetro con il porta a porta, nostro obiettivo di mandato» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.