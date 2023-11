Precipita dal terzo piano: grave una ragazza di Nocera

Dramma sfiorato, oggi, a Nocera Inferiore, dove una ragazza è precipitata dal terzo piano di un’abitazione situata in un parco residenziale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno condotta d’urgenza all’ospedale “Umberto I” dov’è tuttora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.