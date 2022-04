Giovane paziente fugge da "Villa dei Fiori", salvata dall'elicottero dei vigili del fuoco

Si sono vissute ore di apprensione, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove una paziente di 17 anni della “Villa dei Fuori” è improvvisamente scomparsa. Ad accorgersi del letto vuoto è stato, questa mattina, un dipendente della struttura sanitaria, che ha avvisato la direzione sanitaria e poi, vista la situazione, sono state allertate le forze dell’ordine che hanno attivato subito le ricerche.

Le ricerche

In azione anche i vigili del fuoco che hanno utilizzato un elicottero per sorvolare il comprensorio. L’adolescente è stata ritrovata, intorno alle 14, su una collina e tratta in salvo proprio attraverso il velivolo dei caschi rossi. Successivamente è stata condotta allo stadio “San Francesco”, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata all’ospedale “Umberto I” per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi.