Rapina lampo ad un tabacchi a Nocera, processo lampo per un giovane

Va a processo con rito immediato dopo una rapina commessa a Nocera Inferiore il giovane rapinatore, P.B. , classe '95, che lo scorso 16 dicembre fece irruzione nel tabacchi La Croce, a San Mauro, mettendo a segno una rapina, per poi dileguarsi con soldi e sigarette.

Il giudizio

Grazie alle indagini degli agenti del Commissariato e dei militari del reparto territoriale dei carabinieri, il rapinatore era stato rintracciato in un vicolo di piazza San Mauro, con una pistola revolver calibro 380 di colore grigio, a salve, nonchè 248 euro e 18 pacchetti di sigarette. Il giovane aveva ammesso il reato, così come ha fatto dinanzi al gip, spiegando di aver agito per difficoltà economiche. Ora l'immediato, in ragione delle prove raccolte nei suoi confronti, evidenti e schiaccianti.