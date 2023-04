Treni per pendolari e nuovi bus, il Comune di Nocera invia due richieste

Il Comune di Nocera in campo per aiutare i pendolari. Due le proposte per treni e bus. Nello specifico, anticipare il treno regionale delle ore 5 da Nocera a Napoli e ripristinare la corsa del bus numero 79. Sono le richieste formulate dall’amministrazione comunale a Rfi, Rete Ferroviaria Italiana e Busitalia Campania.

Le richieste

La prima richiesta è per rispondere alle esigenze di numerosi pendolari che ogni giorno si spostano verso Roma per ragioni di lavoro e utilizzano il treno.

A Busitalia, invece, l’assessore Clara Cesareo, ha sottolineato la necessità di ripristinare la Linea 79, in ragione delle numerose sollecitazioni dai residenti per un collegamento di via Durano con via Cuomo e via Villanova. A seguito della realizzazione del ponte in via Cuomo e dell’accertamento della sua stabilità in molti hanno chiesto il ripristino della Linea 79, che consenta ai cittadini della zona periferica di avere un collegamento dell’area.