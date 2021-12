Riciclaggio di soldi su conti correnti, 11 imprenditori rischiano il processo

Sono 11 gli imputati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura per un giro di riciclaggio, attesi dall’udienza preliminare fissata davanti al gup del Tribunale nocerino.

Le accuse

I coinvolti, tutti di Nocera Inferiore e Pagani, avrebbero investito proventi illeciti provenienti da una precedente indagine, soldi accumulati da un promotore finanziario sotto accusa in un procedimento separato. Il broker, al lavoro come esperto consulente finanziario presso una banca privata di investimento, era stato coinvolto in un'indagine che lo individuava quale artefice di una truffa collegata a reati di falso e frode informatica, con un pregresso lavoro investigativo svolto dai militari della Guardia di Finanza di Salerno. Le accuse per gli imprenditori riguardano trasferimenti e passaggi sospetti sui propri conti correnti di somme di denaro provenienti dal promotore finanziario, compiendo bonifici, emissioni di assegni, transazioni e altre operazioni prive di reale ed effettiva giustificazione, sorrette da documentazioni apparenti, ostacolando l’identificazione della loro provenienza delittuosa, con somme pari a decine di migliaia di euro e fatti commessi dal 2008 al 2009.

Le vittime del consulente, secondo le accuse, gli avevano affidato dei risparmi, conferendogli mandato gestionale per attività finanziarie sul mercato per somme anche importanti. Il professionista avrebbe agito, invece, fraudolentemente, concretizzando condotte illecite e adoperando i fondi per altro, distraendoli ai legittimi proprietari con dei trucchi professionali. Una volta compiuto il primo step, gli uomini impegnati nella ricomposizione del quadro avevano svolto delle verifiche ulteriori. Effettuando ricostruzioni economico-finanziarie e ripercorrendo destinazioni delle somme investite, i militari avevano individuato riferimenti bancari dove avvenivano passaggi di denaro illecitamente acquisito dal consulente, da altri soggetti, con le somme fatte transitare sui conti degli attuali imputati. I coinvolti compariranno davanti al gup del tribunale di Nocera Inferiore, il prossimo 23 febbraio