Tari, in arrivo bollettazione della tassa: le novità a Nocera Inferiore

Tari, novità a Nocera Inferiore: in arrivo la bollettazione della tassa sui rifiuti: cinque rate a partire da giugno. Sono le novità messe in campo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo De Maio

I dettagli

Dall’inizio della prossima settimana i cittadini di Nocera Inferiore riceveranno già le indicazioni di pagamento della Tari. I contribuenti potranno saldare in un’unica soluzione entro il 15 giugno oppure scegliere di rateizzare in cinque pagamenti, anziché tre, come precedentemente previsto. Le scadenze per i pagamenti sono fissate alle seguenti date: 15 giugno, 15 luglio, 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre. «Abbiamo lavorato per anticipare l’arrivo della bollettazione e per alleviare anche la spesa con la previsione di più rate per il pagamento. Si tratta di una misura nuova per andare incontro al cittadino» spiega l’assessore alle politiche finanziarie, Clara Cesareo. «L’adeguamento al nuovo Piano Industriale, che ci ha permesso di lavorare con maggiore vigore nel settore della pulizia e della cura dell’ambiente, produrrà un minimo aumento. Pensiamo agli acquisti dei nuovi automezzi, alcuni elettrici, alle assunzioni di nuovi operatori ecologici per lo spazzamento manuale, nell’ottica di migliorare sempre di più il servizio. Ora proseguiamo per il raggiungimento degli obiettivi di mandato e ad un più attento conferimento dei rifiuti» afferma il Sindaco Paolo De Maio.