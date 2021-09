Nocera Inferiore, commerciante multato per errato conferimento di rifiuti

Ad essere multata un’attività commerciale di via Giovanni XXIII. Si tratta del gestore, che non avrebbe rispettato il calendario di conferimento diffuso dall'amministrazione comunale

Controlli e sanzioni a Nocera Inferiore da parte della polizia municipale, su richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Manlio Torquato

La sanzione

Ad essere multata un’attività commerciale di via Giovanni XXIII. Si tratta del gestore, che non avrebbe rispettato il calendario di conferimento dei rifiuti. L’uomo, infatti, continuava da tempo a conferire nelle buste dei rifiuti resti di pesce. Un’attività già segnalata ai caschi bianchi che continueranno a monitorare per evitare che si ripetino episodi identici. Sarebbero infatti tante le depositate e cariche di residui di pesce che emanavano cattivi odori, che a loro volta avevano attirato anche la presenza di gatti, che rovistando nei rifiuti, lasciavano a terra gli avanzi. Un disagio provocato anche a a chi vive in zona e a chi si trova a passare di li.