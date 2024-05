Rifiuti depositati in strada, beccati dalle telecamere: multe in arrivo

Conferimento illecito di rifiuti, multe in arrivo a Nocera Inferiore. Nell’ambito delle attività di monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza presenti in città, gli ausiliari di polizia giudiziaria stanno rilevando conferimenti illegittimi di rifiuti in diverse aree cittadine.

Le sanzioni

Grazie al lavoro di controllo della videosorveglianza, la Polizia Municipale sta elevando le dovute sanzioni ai responsabili dei reati ambientali ripresi nei filmati. "Viviamo la città con rispetto, osserviamo le regole per avere una Nocera Inferiore più pulita e amica dell’ambiente" ha detto il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.