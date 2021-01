Nocera, incendia rifiuti in un terreno della zona industriale: denunciato anziano

L'operazione è stata condotta dalla polizia municipale di Nocera Inferiore, che giorni fa - in via Caiano nella zona di Fosso Imperatore - ha scoperto un uomo di 70 anni che incendiava un cumulo di rifiuti

I controlli ambientali sul territorio di Nocera Inferiore portano nuovi risultati in ambito di sanzioni. L'operazione è stata condotta dalla polizia municipale di Nocera Inferiore, che giorni fa - in via Caiano nella zona di Fosso Imperatore - ha scoperto un uomo di 70 anni che incendiava un cumulo di rifiuti.

I controlli

Nello stesso fondo è stata notata la presenza di una enorme quantità di materiali di risulta. In particolare, pezzi di mobilio, residui plastici e rifiuti speciali. Il 70enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre l’area è stata posta sotto sequestro. L'operazione dei vigili rientra in quei controlli che il comando di polizia municipale sta svolgendo su tutto il territorio. L'uomo si sarebbe giustificato spiegando che quei rifiuti non gli appartenevano. Il terreno, invece, presentava dimensioni molto estese. A sollecitare controlli e verifiche sarebbero anche esposti e segnalazioni di cittadini. Stando ai dati del Comune, sarebbero oltre cinquanta i punti sensibili, dove si sversa abusivamente, individuati dal lavoro di tecnici, assessorato e polizia municipale