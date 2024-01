Troppi furti, i residenti chiedono maggiori controlli al Comune

Preoccupano una serie di furti segnalati da alcuni cittadini a Nocera Inferiore, presso il rione Calenda. I primi sono stati consumati all'inizio del nuovo anno. Poi sarebbero seguiti altri episodi, di recente, così come testimoniato da diversi residenti attraverso i social. In merito, è stato sollecitato un maggiore controllo all'amministrazione comunale. Intanto i residenti valutano anche di inviare una richiesta scritta al comune. "La gente ha paura e va assolutamente intensificato il controllo" dice un residente, in merito all'emergenza di furti in appartamento.