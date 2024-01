Furti nel rione, cittadini chiedono interventi immediati e telecamere

Furti in appartamento a Nocera, così come in strada, con auto rubate: si mobilitano i residenti del rione Calenda e chiedono un intervento all'amministrazione comunale. Attraverso l'associazione “Amici del Quartiere Calenda” ha promosso un incontro pubblico, dove sono state individuate soluzioni per garantire la sicurezza del quartiere.

La situazione

Una delle proposte è di interessare gli amministratori di condominio per l'installazione di un impianto di videosorveglianza. L'obiettivo è creare una maggiore sicurezza nel quartiere. A seguire, una richiesta alle istituzioni di aumentare i controlli delle forze dell'ordine nel quartiere. L’associazione ricorda anche la richiesta di ripristinare la luce in alcune zone, alla quale non è seguito alcun provvedimento.