Danni permanenti a un bambino, Asl condannata al risarcimento di oltre 2 milioni di euro

Danni permanenti, il Tribunale di Nocera Inferiore condanna in primo grado l'Asl ad un risarcimento in favore dei familiari di un bambino. La cifra è di 2.475.063 euro, in ragione delle «condotte negligenti ed imprudenti adottate dai sanitari» presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La storia

I fatti risalgono a 10 anni fa. Non sono stati invece ritenuti responsabili i medici che ebbero in cura il minore. Secondo l'istruttoria, non ci sono prove, specie dalla consulenza tecnica, di condotte colpose in relazione alla fase assistenziale del piccolo paziente. Sarà l'Asl a pagare il risarcimento, qualora il giudizio dovesse diventare definitivo. Il paziente era un bimbo di un anno. Si procedeva per lesioni. La famiglia avrebbe fatto più accessi in ospedale, a Nocera, per poi essere dimesso, così come visite agli ospedali di Napoli e Roma. Stando alla documentazione, un ricovero «precoce» avrebbe evitato il peggio al bambino, oggi affetto da grave disabilità. Così come viene evidenziato dalla sentenza: «Grave tetraparesi spastica, cecità di tipo centrale, grave compromissione delle funzioni cognitive che conformano il quadro di stato vegetativo, disfagia severa con possibilità di alimentazione esclusivamente tramite stomia gastrica, incontinenza degli sfinteri, grave scoliosi dorso-lombare, encefalopatia epilettogena». Nel frattempo, con una scrittura privata l'Asl verserà anticipo alla famiglia per le cure in America, qualora il giudizio in appello venga confermato.