Risparmio del 60% del consumo energetico per la città di Nocera Inferiore

Da aprile 2023 ad aprile 2024, il comune di Nocera Inferiore ha registrato un risparmio del 60% del consumo energetico per gli impianti di illuminazione, passando da circa 153mila a 63mila euro di costi mensili per la fornitura di energia elettrica.

La situazione

Il risparmio è dovuto all’installazione di oltre 5200 punti led in tutta la città, grazie a due finanziamenti ottenuti dalla regione Campania. "Un impegno che parte da lontano, a cui abbiamo dato un fondamentale slancio per dotare in modo permanente il territorio cittadino di impianti di nuova generazione" ha detto il sindaco Paolo De Maio