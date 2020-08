"Movida" a Nocera, picchiato da banda per difendere un coetaneo: in 6 a processo

Sei ragazzi di Nocera Inferiore saranno processati per rissa aggravata, dopo essere finiti a giudizio con decreto della Procura. I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 giugno del 2019, aggredirono con violenza un ragazzo di 19 anni. Uno di loro con una mazza in metallo, provocando alla vittima delle ferite al volto. Ad indagare sull’episodio furono i carabinieri, che raccolsero la denuncia della vittima e della sua fidanzata, su quanto accadde quella notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pestaggio

Lo scenario classico della "movida" fece da sfondo all’aggressione. La vittima aveva assistito al pestaggio di un ragazzo più piccolo da parte di otto persone, tra il Corso Vittorio Emanuele e via Barbarulo. A quel punto aveva tentato di dissuadere il gruppo, senza riuscirci, che nel frattempo aveva schiaffeggiato e preso a pugni il ragazzo più volte. Tornato nel parcheggio con la ragazza per tornare a casa, fu raggiunto da almeno sei persone, che nel riferirsi al precedente pestaggio, avevano poi aggredito lui. La vittima prese un pugno al volto, rimediò la rottura degli occhiali da vista, per poi finire a terra. Dopo la denuncia sporta ai carabinieri e le cure in ospedale, dove il 19enne fu accompagnato da un passante, i militari identificarono il gruppo protagonista dell’aggressione, denunciandone i componenti a piede libero e ritrovando per strada una mazza da baseball in metallo usata quella notte. Ora il processo, giunto al termine dell’indagine, che ha permesso di ricostruire l’ennesima aggressione consumata nella "movida" di Nocera Inferiore. Da tempo le zone principali, nei weekend, sono pattugliate da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che dai vigili urbani, per scongiurare con più incisitivà quanto accaduto in passato. Per più volte. .