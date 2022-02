Rissa tra giovanissimi a Nocera, caos presso tre bar: in 6 vanno a processo

Sono sei i giovani sotto processo attesi dall’avvio delle udienze per una violenta rissa esplosa per futili motivi nei pressi di via Garibaldi, tra il bar Blues e il Coffee Time, due locali di riferimento nella movida delle notti nocerine.

La rissa

In particolare, il dibattimento riguarderà ragazzi originari di Pagani, Nocera Inferiore e Mercato San Severino, tutti coinvolti a vario titolo negli scontri tra giovanissimi, ora destinati a comparire alla sbarra davanti al giudice del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore. La violenza si consumò dopo uno scambio di battute tra i due gruppi, forse per apprezzamenti su delle ragazze, fino a darsele di santa ragione lungo tutta via Garibaldi. L'intervento dei carabinieri evitò il peggio, con il gruppo che si dileguò ma poi identificato in seguito