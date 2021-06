Rissa nella movida a Nocera Inferiore, pugni e bottigliate tra giovani

Un altro episodio di violenza si è verificato, lo scorso weekend, nel comune di Nocera Inferiore. Sabato sera, infatti, un gruppo di giovani si sarebbe preso a pugni e bottigliate davanti ai locali della movida e agli occhi increduli dei passanti.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato circa 80 persone ed ascoltato le testimonianze dei presenti avviando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è la prima volta che accadono episodi del genere lungo le strade del comune delll’Agro, particolarmente affollate nei fine settimana per l’arrivo di comitive di giovani anche dalle città limitrofe.