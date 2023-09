Lavori alla rotatoria di Nocera, modifiche alla viabilità

Nuove indicazioni stradali a Nocera Inferiore, per i lavori della rotatoria dell’A3 allo svincolo di via Atzori. «L’evolversi del progetto - si legge in una nota del Comune – ha richiesto nuovi provvedimenti in tema di circolazione stradale e della sosta nella rampa di ingresso dello svincolo autostradale A3, dal giorno 11 settembre».

Le modifiche

Con l’ordinanza n.294 del 5 settembre 2023, il Corpo di Polizia Municipale ha disposto, da ieri, dalle ore 16.00, il divieto di sosta con rimozione coatta lungo la rampa di ingresso dell’autostrada A3, nel tratto compreso dall’intersezione stradale con via Atzori fino al sottopasso autostradale. In particolare, in relazione alla nuova fase di cantierizzazione con la riapertura di via Pepe verso la rotatoria, SPN ha disposto la chiusura dello svincolo di Nocera Inferiore, sia in ingresso che in uscita, per la notte dell’11 settembre (dalle 22.00 dell’11 settembre alle 6.00 del 12 settembre). «I nuovi provvedimenti per la circolazione stradale ci indicano che i lavori per la realizzazione della rotatoria stanno procedendo spediti e che presto i cittadini potranno usufruire di questa importante infrastruttura» ha detto il sindaco Paolo De Maio.