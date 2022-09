Nocera Inferiore: iniziano i lavori alla rotatoria all’uscita autostradale

E' stato firmato il contratto con l’impresa che si occuperà dell’opera. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, dichiara: «Sarà ridisegnata l’intera area tra via Atzori, via Barbarulo e via Pepe».

I dettagli

Con la firma del contratto tra il Comune e l’impresa di costruzione cominciano i lavori per la realizzazione della rotatoria all’esterno del casello autostradale dell’A3 Napoli-Salerno di Nocera Inferiore. «L’infrastruttura ridisegnerà l’intera area tra via Atzori, via Barbarulo e via Pepe, creando centinaia di posti auto e una corsia riservata agli autobus – spiega il sindaco Paolo De Maio – un progetto a cui l’amministrazione Torquato ha lavorato con tenacia». A breve l’impresa effettuerà i saggi per i carotaggi. «Con la demolizione degli immobili espropriati si entrerà nel vivo dei lavori – ha invece chiarito l’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture Gianluca Perna - si tratta di un’opera fondamentale per la nostra città, necessaria per decongestionare il traffico in un’area critica». Nelle fasi preliminari dei lavori, non sono previsti piani di viabilità alternativa.