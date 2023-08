Rotatoria A3, cambia il progetto a Nocera Inferiore

Rotatoria in via Atzori, nuove modifiche al progetto. Il Comune di Nocera Inferiore acquisisce ed espropria nuovi terreni per ampliare la rotatoria. L'opera risulterà essere più funzionale alla riduzione del traffico veicolare in entrata e in uscita dello svincolo autostradale dell’A3.

I dettagli

Per questo motivo l’amministrazione ha varato una serie di iniziative che prevedono il pieno possesso di una particella catastale già acquisita ma non del tutto occupata e l’esproprio di un altro pezzo di suolo.

“Questa attività - ha spiegato a Inprimanews il sindaco Paolo De Maio - ci consente di adeguare e migliorare il flusso veicolare in ingresso alla futura rotatoria con sbocco anche da e su via Pepe. Il progetto della rotatoria deve mirare al mitigamento del traffico e le ultime azioni svolte vanno in questa direzione”. Per questo ampliamento il Comune sborserà un milione di euro grazie ad un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. L’ampliamento si è reso necessario per una miglior fruizione dell’opera in fase di costruzione, in modo da collegare l’area di parcheggio adiacente alla rotatoria con via Pepe, per assicurare l’uscita sulla stessa strada.