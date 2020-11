Nocera, ruote squarciate all'auto di un consigliere: "Non ho paura"

Ruote squarciate all'automobile del consigliere comunale di Nocera Inferiore Gennaro Della Mura. L’episodio si è verificato nella serata di sabato quando la vettura era parcheggiata in via d’Alessandro, al quartiere Cicalesi, nei pressi del liceo scientifico “Nicola Sensale”.

Lo sfogo

A raccontare l’accaduto, con un post sui social, è direttamente Della Mura: “Ieri sera mi hanno squarciato tutte e quattro le ruote dell' auto. Spero sia solo un vile gesto di qualche balordo, di un vandalo, di un incivile. Spero non nasconda un vero e proprio atto intimidatorio per tutte le battaglie che sto portando avanti da consigliere comunale. Se fosse così, se fosse un gesto violento, mi lascia intendere che sto andando nella direzione giusta e non mi lascerò intimidire, proseguirò sempre con maggiore forza e determinazione per migliorare la nostra città”.

La denuncia

Il consigliere comunale ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Qualche elemento utile all’identificazione dell’autore/autori del gesto potrebbe emergere dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.