Interruzione Linea Storica, tempi lunghi e soluzioni incerte

Non ci sono buone notizie per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Napoli-Pompei-Salerno. I tempi di ripristino sono incerti. La tratta è interrotta dal 20 gennaio scorso a causa di una frana di sassi e muratura avvenuta tra Vietri sul Mare e Salerno. Il materiale era caduto poco prima di una galleria da un a casa che si trova sul costone roccioso che ricade nel capoluogo. Giorni fa, a Napoli, si è riunita la IV Commissione regionale presieduta da Luca Cascone.

L'incontro

L'amministrazione comunale di Salerno, dopo un sopralluogo in via Benedetto Croce, nelle prossime ora dovrebbe emettere un’ordinanza di abbattimento dell’edificio con conseguente messa in sicurezza dei binari. Rfi, Rete ferroviaria italiana, ha elaborato un progetto che prevede il completamento dei lavori entro 100 giorni. Ma c’è l’incognita rappresentata dalla possibilità che i proprietari dell’immobile possano ricorrere al Tar, chiedendo la sospensione del provvedimento. Questo provocherebbe una dilatazione dei tempi con conseguenze sui pendolari già oggi difficili, con la possibilità di utilizzare, come già avviene, bus sostitutivi. Si lavora anche per una ulteriore soluzione, come quella di consentire ad alcuni treni di viaggiare tra Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni per alleviare i disagi dei pendolari. I tempi previsti sono di 30 giorni. Alfonso Tulipano del Gruppo pendolari linea storica, ha raccolto una serie di proposte che aveva condotto alla riunione per rendere più funzionali alle loro esigenze gli orari, i tragitti e le coincidenze, anche con la metropolitana di Salerno, sia dei treni che dei bus.