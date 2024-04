Treni, la tratta Nocera-Napoli Barra-Torre sospesa per due mesi in estate

I pendolari della tratta Napoli SG Barra - Torre A. Centrale - Nocera Inferiore si preparano a nuovi disagi durante l'estate, con la chiusura temporanea del servizio dal 4 luglio al 1° settembre, per lavori di manutenzione. Il dato viene riportato nella recente pubblicazione della Carta dei Servizi 2024 di Trenitalia Campania.

Le novità

Da ricordare che la Linea Storica che collega Nocera Inferiore con Salerno e Vietri, via Cava, è fuori gioco per la frana di qualche mese fa. Insomma, una nuova beffa per i pendolari, che da tempo devono ricorrere a bus sostitutivi per recarsi a lavoro o altrove, con ritardi nel viaggio impossibili da colmare.