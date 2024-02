Linea storica interrotta, il Comitato Pendolari: "Delusione sulle soluzioni"

Linea storica interrotta e treni bloccati, emerge la delusione del Comitato "Pendolari Nocera e Linea Storica", all'indomani dell'incontro in prefettura per cercare una soluzione sui tanti disagi emersi dopo i problemi di sicurezza, avvenuti a seguito di uno smottamento. Il comitato aveva richiesto il ripristino di tutte le corse ferroviarie "irrazionalmente soppresse negli ultimi giorni lugno la tratta Nocera Inferiore-Napoli Campi Flegrei in entrambi i sensi". All'autorità, inoltre, era stata anche chiesta la massima pubblicizzazione e trasparenza in ordine alle attività per la risoluzione del problema, oltre che alla loro tempistica

L'incontro



"Registriamo - scrivono - con forte rammarico la scelta irrazionale, arbitraria della soppressione negli ultimi giorni di diversi treni sulla tratta Nocera Inferiore-Napoli Campi Flegrei in entrambi i sensi. Stigmatizziamo con forza che da tali soppressioni sono derivati ulteriori forti disagi tra i quali il notevole intollerabile allungamento dei tempi di viaggio, l'affollamento esagerato del trasporto su gomma con evidenti rischi per la sicurezza dei passeggeri: in definitiva l'ulteriore sensibile peggioramento delle condizioni di vita dei pendolari. Tanto premesso e ritenuto, ed in attesa delle risultanze dell'incontro in Prefettura tra gli Enti coinvolti, programmato per venerdì 9 febbraio prossimo venturo, chiediamo in modo accorato e forte alla Regione Campania, titolare del trasporto regionale, ed a Trenitalia SPA ed a Rete Ferroviaria Italiana SPA, società strumentali, A) l'immediato ripristino di tutte le corse ferroviarie soppresse negli ultimi giorni lungo la tratta Nocera Inferiore-Napoli Campi Flegrei in entrambi i sensi.Chiediamo altresì B) la massima pubblicizzazione e trasparenza da parte di tutti gli Enti coinvolti in tale vicenda: in particolare chiede la pubblicazione di comunicati ufficiali in ordine alle attività programmate per la risoluzione dell'interruzione ferroviaria tra Nocera Inferiore e Salerno; chiede una precisa tempistica dei lavori di ripristino della Linea. Il Comitato si riserva di esaminare le risultanze dell'incontro istituzionale in Prefettura del 9 febbraio p. v. e, se necessario, avanzerà formali circostanziate richieste a tutela dell'interesse dell'utenza. Il presente comunicato viene inviato in modo formale agli Enti coinvolti. Il Comitato renderà note nei prossimi giorni le ulteriori iniziative che intraprendera' relativamente al problema in esame"