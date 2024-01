Fonici in sciopero, udienze rinviate in tutti i tribunali

Sciopero degli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al Ministero della giustizia. Anche in provincia di Salerno, tra Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, oltre che per il capoluogo, i tribunali si adegueranno alla protesta proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasport, riguardo la vertenza che coinvolge 1500 fonici, trascrittori e stenotipisti che denunciano condizioni di lavoro precarie e inadeguate per il servizio prestato, invece, sempre con grande professionalità.

La situazione

Questa mattina, saranno celebrate solo udienze con direttissime o processi con imputati detenuti. Il resto sarà tutto rinviato. Lo sciopero segue le mancate risposte del Ministero sull'internalizzazione dei lavoratori, che avevano proclamato a fine dicembre lo stato di agitazione. I sindacati denunciano, inoltre, anche i tagli nella Legge di Bilancio 2024, che potrebbe rendere ancora più complicata la situazione per i lavoratori. «Sullo sfondo - dicono i sindacati - resta la grande confusione generata dalle modalità di attuazione della riforma Cartabia del processo penale telematico che si ripercuote sulle lavoratrici e sui lavoratori in appalto alle prese con l’utilizzo dei nuovi impianti senza aver ricevuto una formazione adeguata e certificata». La richiesta, ulteriore, dopo lo sciopero, è un tavolo di contrattazione permanente.