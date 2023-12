Rubò salvadanaio di beneficenza alla "Braseria", 22enne a processo

Rubò i soldi contenuti in un salvadanio e raccolti per la Tin dell'ospedale Umberto I. Ora l'autore del furto rischia il processo, dpoo la citazione diretta a giudizio della procura di Nocera Inferiore. Si tratta di un 22enne di Pagani, che risponde di furto aggravato.

Il colpo

L'iniziativa di beneficenza era stata organizzata dagli ultras della Nuvkrinum Curva Sud Nocera, in collaborazione con il medico Attilio Barbarulo. Il locale nel quale il ragazzo riuscì ad entrare è il ristorante "La Braseria". Il titolare, assistito dal legale Francesco Vicidomini, sporse denuncia dopo qualche giorno. Il giovane era entrato nel ristorante intorno all'1.30, a metà dicembre, portando via soltanto la scatola di latta all’interno della quale vi erano i primi soldi raccolti per la beneficenza. Il ladro, a volto scoperto, era stato ripreso dalle telecamere. Per lui è attesa ora l'udienza predibattimentale dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera.