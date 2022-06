Lasciato fuori al balcone legato, senza cibo e senz'acqua: salvato cane a Nocera

Gli agenti della Polizia Municipale, insieme ai vigili del fuoco, alla guardia forestale e ai veterinari dell’Asl sono intervenuti presso un’abitazione di Nocera Inferiore, dove un cane sarebbe stato lasciato da tempo legato, senza cibo e senza acqua fuori ad un terrazzo.

L'intervento

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti di via San Prisco, preoccupati per le sorte del cane, che, dopo essere stato preso in curo dai veterinari dell’Asl, è stato affidato ad un canile di Caserta. Ora il proprietario rischia una denuncia.