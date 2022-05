Inquinamento fiume Sarno, il collettivo "Controcorrente": "Un documento contro l'inquinamento"

L’Associazione “Controcorrente-Per il Sarno che verrà” si rivolge ai candidati a sindaco di Nocera Inferiore per richiedere la sottoscrizione di un documento per avviare un processo di risanamento del fiume Sarno, anche nell’ottica di tutela della cittadinanza.

“Siamo consapevoli – si legge in una nota - delle limitate responsabilità dell’amministrazione comunale in merito alla risoluzione definitiva del problema, ma siamo altrettanto convinti che la figura del sindaco debba ergersi a garante del diritto alla salute dei cittadini, della buona informazione e della vigilanza sugli atti criminali che ogni giorno si perpetrano ai danni del bacino idrografico del Sarno. Pertanto, in qualità di associazione ambientalista, chiediamo al sindaco che verrà: