Ospedali di Nocera, Sarno e Pagani, affidata la gestione dei bar

E' stata aggiudicata la gara per l'affidamento della gestione dei bar interni agli ospedali dell’area nord dell’Asl Salerno. Sarà la Sam Calabria ad erogare il servizio nei punti di ristoro di Nocera Inferiore, Pagani e Sarno. Per tutti e tre i lotti di gara, ad aggiudicarsi la procedura telematica è stata la società cooperativa Sam con sede ad Altomonte, un borgo in provincia di Cosenza. L’affidamento alla cooperativa, proprietaria anche un minimarket nel comune di Rovito, avrà la durata di 2 anni per il costo complessivo del canone di 180 mila euro.

I dettagli

Il canone che pagherà la ditta calabrese all’azienda sanitaria locale, Asl Salerno, è stato calcolato in base agli accessi al pronto soccorso e ai posti letto disponibili nei singoli ospedali. Per l’Umberto I di Nocera Inferiore, in cui sono disponibili 311 posti letti e dove sono effettuate circa 60 mila prestazioni all’anno d’urgenza, il canone annuo da pagare è di 55 mila euro. Per l’ospedale Tortora di Pagani, che conta di 61 posti letto e 10 mila accessi al pronto soccorso, il canone è di 12 mila e 500 euro all’anno. Per il “Martiri di Villa Malta” a Sarno, in cui si calcolano 74 posti letto ed oltre 7 mila prestazioni di pronto soccorso, il canone da pagare è di 22 mila e 500 euro all’anno. L’azienda aggiudicataria, la quale ha ottenuto il punteggio maggiore in sede di procedura negoziata, dovrà garantire il servizio di somministrazione e la vendita, in favore di utenti e del personale sanitario, di alimenti che dovranno essere di ottima qualità. In particolare, tra i prodotti che dovranno essere sempre disponibili nei bar e punti di ristoro vi sono il caffè, l'acqua, succhi di frutta, panini, sandwich, prodotti da forno, pasticceria, cioccolate, caramelle, frutta, yogurt, insalate, nonché primi e secondi da cuocere. Fissato già anche il listino prezzi di alimenti e bevande: caffè a 0,80 centesimi di euro, acqua 0,60 centesimi di euro, panini da 1 euro e 50 centesimi a 2 euro e 50 centesimi, piatti cucinati 2 euro e 50 centesimi. Stando a quanto previsto del disciplinare di gara, il servizio di bar e ristoro dovrà essere garantito tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore del 7 alle ore 20. Infine, tra le esperienze pregresse della ditta aggiudicataria della gestione dei bar dei tre ospedali, la Sam, risulta la fornitura di beni di prima necessità, tramite l'erogazione di buoni pasto, per il comune calabrese di Rovito, avvenuta durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.