Gira tre ospedali per un ortopedico, gli amici aggrediscono i medici

Si lussa la spalla, ma gira tre ospedali per trovare un ortopedico. La notizia - raccontata da Inprimanews - ha visto protagonista un ragazzo di 23 anni, di San Giuseppe Vesuviano, che due giorni fa, si era lussato la spalla destra a seguito di una caduta accidentale. Arrivato all'ospedale di Sarno, aveva dovuto spostarsi a Nocera per l'assenza dell'ortopedico.

La storia

Anche li, però, non era stato possibile reperire uno specialista. Il ragazzo era tornato così a Sarno, accompagnato da amici. Presso il Villa Malta, tuttavia, non c'era la figura disponibile, al punto che il ragazzo è stato trasferito così a Salerno. Tensione e rabbia, per tutti quei giri, al punto che gli amici del ragazzo hanno anche aggredito i medici che a loro volta hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari hanno identificato alcuni di loro che rischiano una denuncia. La storia mette nuovamente a nudo le carenze dell'assistenza sanitaria nel comprensorio dell'Agro nocerino sarnese, che da tempo soffre la carenza del personale ospedaliero. A mancare per le attività di pronto soccorso non sono solo ortopedici, ma anche ulteriori specialisti. Da tempo, inoltre, i sindacati lamentano in una nota inviata al direttore generale dell'azienda, quanto l'assenza di personale spinga gli operatori a situazioni di rischio con la stessa utenza.