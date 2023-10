"Falsi" rapporti di lavoro per il punteggio scolastico, in 9 nei guai

Nove persone rischiano il processo al termine di un'indagine che coinvolge un consulente del lavoro e i legali rappresentante di istituti paritari dell'Agro nocerino sarnese. Le accuse sono associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio e indebita compensazione di crediti inesistenti.

L'inchiesta

Alla base dell'indagine la sproporzione tra le reali esigenze delle scuole paritarie ispezionate rispetto alla forza lavoro. I fatti vanno dal 2012 al 2017, concentrati su fittizi rapporti di lavoro per 1503 persone che, ottenevano poi, una posizione migliore in graduatoria per lavorare nelle scuole del nord italia. L'udienza preliminare è fissata per dicembre