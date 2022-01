Ambiente urbano e opere pubbliche, pioggia di fondi per Nocera e Scafati

Fondi per ambiente urbano e opere pubbliche nell'Agro nocerino sarnese. Ne danno notizia i sindaci di Nocera Inferiore e Scafati. Nel primo caso, il sindaco Manlio Torquato dichiara: "Il 2022 si apre con una buona notizia per la città di Nocera Inferiore. Siamo stati ammessi al finanziamento di progettazione e lavori per 5 milioni di euro per il complesso storico monumentale di San Giovanni in Parco e Castello del Parco. La gara potrebbe essere bandita già nel 2022. Il finanziamento coprirà l'arco temporale di 4 anni a venire. Un bel risultato per Nocera. Una eredità positiva per l'Amministrazione comunale che verrà. Buon anno"

Il punto a Scafati

Il primo cittadino di Scafati, Cristoforo Salvati, invece, annuncia che con Decreto del 30 dicembre 2021, il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) ha assegnato al Comune altri 4.300.000 euro di finanziamenti da impegnare per la Rigenerazione Urbana. Risorse che potremo utilizzare entro il 2025. "Una grandissima opportunità per la città - scrive sul suo profilo social - per cominciare un anno all'insegna dell'innovazione e della riqualificazione della città. Il progetto di Rigenerazione Urbana interesserà le scuole primarie Tenente Iorio (via Martiri d'ungheria) e Ferdinando II di Borbone (via Genova), il parcheggio sito in via Andrea Corbisiero e piazzetta Trentuno. Rinnovo ancora una volta i miei più cari e sinceri auguri di un sereno e felice anno nuovo"