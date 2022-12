Scarichi fuorilegge chiusi a Nocera Inferiore, nella zona industriale di Fosso Imperatore

Chiusi nell’area industriale di Fosso Imperatore due scarichi fognari, a Nocera Inferiore. Si tratta di quello di via Modigliani, costituito da due tubazioni, provenienti dalla rete delle acque meteoriche di dilavamento stradale (condotta acque piovane comunali) e dalla rete delle acque reflue preventivamente trattate proveniente dagli opifici industriali (condotta acque reflue industriali) a servizio dell’area P.I.P. , nel canale Fosso Imperatore al fine di consentire le verifiche necessarie per il corretto funzionamento idraulico di detti impianti”.

L'operazione

L'operazione è stata possibile dopo due sopralluoghi, nei giorni scorsi, dal Servizio Ambiente ed Ecologia e dall’intervento di decespugliamento degli operatori del Consorzio di bonifica. L’ordinanza del Comune dispone che gli organi competenti espletino tutte le attività ed iniziative necessarie per il corretto funzionamento idraulico degli impianti di scarico a servizio della zona P.I.P. Il documento è stato inviato anche alla Procura per tutte le valutazioni del caso, così come al Consorzio di Bonifica e all'Arpac Già in passato, la zona era stata interessata da operazioni simili, con la scoperta e contestuale chiusura di scarichi fuorilegge, dai quali fuoriusciva liquame ed altro materiale pericoloso per le acque.