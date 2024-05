Scippi e furti tra l'Agro e Valle dell'Irno, condanna bis per una coppia

Scippi e furti, sconto in appello per una coppia di Nocera. La Corte d'appello di Salerno ha rideterminato la pena per i due, rispettivamente a 5 anni e 20 giorni e a 4 anni e 10 mesi, nei riguardi di un uomo e una donna che nel 2021 avrebbero commesso una serie di furti e scippi in giro per l'Agro nocerino e la Valle dell'Irno.

Le condanne

Stando alle indagini condotte dalle forze dell'ordine, i due avrebbero colpito a Castel San Giorgio, Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, Angri, San Valentino Torio e Cava de' Tirreni. La coppia, già attenzionata per episodi simili, tentò di rubare in un supermercato di Pagani, per poi riuscire a scippare collanine e braccialletti da altre persone, in giro per la zona Nord della provincia. Le vittime, quasi sempre oltre i 70 anni, venivano colte alla sprovvista, spesso anche aggredite con violenza. I giudici hanno riconosciuto ad entrambi le circostanze attenuanti generiche. La sentenza, con motivazione, sarà depositata entro 30 giorni. In precedenza, i due - in un procedimento separato - furono attenzionati per aver rapinato un avvocato, nei pressi delle poste di Nocera. Così come per lo scippo di un bracciale, ad un'anziana a Scafati.