Scippi e rapine in tutto l'Agro nocerino sarnese: indagata coppia di fidanzati

Una coppia di salernitani, già nota per precedenti specifici, è indagat per 18 tra scippi e furti commessi in buona parte dei comuni dell'Agro nocerino sarnese. Il gip, settimane fa, ha applicato a entrambi il divieto di dimora in provincia di Salerno.

I colpi

I due hanno colpito, nel 2021 tra marzo e luglio, a Castel San Giorgio, Angri, Nocera Inferiore, Pagani, Cava de' Tirreni, San Valentino Torio e Sarno. Il più delle volte a essere rapinati sono stati anziani, di oggetti in oro e collanine, spintonati a terra con la coppia poi pronta a fuggire in auto. Altre volte, i due hanno tentato furti in alcuni supermercati, così come di una bici elettrica. Per l'uomo c'è anche l'accusa di ricettazione di uno scooter, usato per le rapine, così come di aver venduto un bracciale rapinato ad un anziano in un compro oro.