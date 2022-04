Fallito scippo ad un uomo in stampelle, coppia a processo: hanno precedenti per furto e rapine

Sono entrambi a giudizio due nocerini, per tentato scippo e ricettazione. Ad agosto scorso, tentarono di scippare un uomo con le stampelle, a Nocera, in sella ad uno scooter. Che poi risultò rubato.

La storia

Giorni dopo, la ragazza insieme ad un uomo mai individuato, scippò un'anziana a Scafati della sua collanina d'oro. due imputati sono sotto accusa nel procedimento anche per aver sottratto un Piaggio Liberty al proprietario, con il mezzo parcheggiato a Scafati: forzando il blocco, individuando il due ruote di fianco ad un marciapiede, sen e impossessarono, in data otto agosto. Ancora entrambi sono chiamati a rispondere di un episodio di furto, per aver messo le mani su una bicicletta, parcheggiata all’interno del cortile del palazzo a Nocera Inferiore: anche in questo caso i due entrarono in azione, secondo le accuse, introducendosi all’interno di un palazzo lungo Corso Vittorio Emanuele, il quattro settembre 2021. Una volta individuato il bersaglio, tranciarono il dispositivo per poi prendere la bici elettrica, per poi darsi alla fuga. Per i due ci sarà il processo per l'ultimo procedimento in ordine di tempo, rispetto ai tanti precedenti già aperti e in corso, presso il tribunale nocerino.