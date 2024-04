Nuovo ciclo scolastico per il plesso di via Cafiero, il provvedimento

L’Ufficio scolastico provinciale di Salerno ha comunicato l’attivazione della classe prima, per l’anno scolastico 2024/25, del V Istituto comprensivo, plesso di via Cafiero a Nocera Inferiiore. Il provvedimento è in deroga alla norma che impone un numero minimo di 15 alunni per la formazione della classe stessa.

I dettagli

Si tratta di una misura speciale sollecitata dal Sindaco Paolo De Maio, congiuntamente alla dirigente scolastica Ida Di Lieto, per il contesto particolare in cui ha sede il plesso e per l’importanza di attivare un nuovo ciclo scolastico in un quartiere che necessita di un presidio di istruzione e legalità e di un centro di aggregazione.