Nocera Inferiore, una nuova scuola con i fondi del Pnrr

Con i fondi del Pnrr una nuova scuola a Nocera Inferiore. La cifra è di 2 milioni di euro circa. La notizia è stata diffusa dal sindaco Manlio Torquato e poi rilanciata dal deputato del M5s Virginia Villani. Sono 35 le scuole in Campania a beneficiare del contributo relativo all’edilizia scolastica.

“Nuove scuole grazie ai fondi del Pnrr anche per altri Comuni della Provincia di Salerno - dichiara Villani - come ad esempio Battipaglia, Casalvelino e Vallo della Lucania. In totale per la realizzazione di nuovi istituti scolastici, il Governo ha stanziato un miliardo e 189 milioni di euro. Al Mezzogiorno sono stati stanziati il 42,4% dei fondi. Mi auguro che le nuove scuole diventino un punto di riferimento per i territori che le ospiteranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado di offrire a studentesse e studenti ambienti e spazi inclusivi e innovativi. Complimenti a Nocera Inferiore”.