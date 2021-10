Furto in una scuola di Torre, arrestato anche il complice: è un 38enne di Nocera

Furto alla scuola “Leopardi” di via Cavour di Torre Annunziata. Preso anche il complice. Si tratta di M.F. , 38enne di Nocera Inferiore, ritenuto responsabile dei reati di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato notato martedì scorso dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di controllo del territorio. Transitando su via Roma hanno visto un taxi collettivo, all’interno del quale c’era un passeggero che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga a piedi.

Le indagini

I poliziotti lo hanno raggiunto e l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e spintoni fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato. Con se aveva del denaro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. L'uomo era evaso dai domiciliari per tentata rapina, lesioni e resistenza. Insieme ad un'altra persona, si era poi introdotto insieme ad un complice in una scuola di via Cavour. Una volta scoperti, era riuscito a far perdere le proprie tracce mentre l’altro, F.F., un 28enne di Cava de’ Tirreni, era stato arrestato.