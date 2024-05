Ponte Santa Croce: incontro propedeutico per la Conferenza di Servizi

Si va verso la Conferenza di Servizi per il ponte Santa Croce. Si è svolto questa mattina l’incontro propedeutico alla costituzione del tavolo comune istituzionale presso la Salerno Pompei Napoli S.p.a.

L'incontro

All’incontro hanno partecipato: il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio – accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna, dal presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Luciano Passero e dal funzionario del Settore, Mario Ferrante – il funzionario del Comune di Nocera Superiore, l’ingegnere Testa per il Ministero dei Trasporti. In video collegamento anche i vertici della Prefettura. «Con il tavolo tecnico di oggi abbiamo avviato la fase preparatoria per la costituzione della Conferenza di Servizi per il progetto definitivo del ponte Santa Croce e per la rampa d’ingresso in autostrada. Nei prossimi giorni riceveremo tutta la documentazione per presentare eventuali osservazioni e poi si procederà con la Conferenza di Servizi con gli enti coinvolti» dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.