Nocera Inferiore, via alla selezione di volontari per i progetti del Servizio Civile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando 2022 per la selezione di operatori volontari da impegnare nei progetti di Servizio Civile.

Il progetto

L’avviso si rivolge a tutti i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. I giovani possono candidarsi scegliendo uno dei due progetti promossi dal Comune di Nocera Inferiore – come spiega la dirigente del Settore Socio Formativo, Nicla Iacovino - “Biblioculture CCCT-Cultura, Cittadinanza, Conservazione e Territorio”; “Ricicla e proteggi”. «Attraverso il Servizio Civile Universale abbiamo la possibilità di portare avanti due progetti significativi per la nostra città, grazie all’impegno e all’entusiasmo di giovani volontari» ha detto il sindaco Paolo De Maio. I posti disponibili sono otto, quattro per il primo e secondo progetto. «Si tratta di una importante occasione di crescita umana e formativa per i giovani della nostra città, invito tutti coloro che siano interessati a candidarsi» ha commentato il vicesindaco con delega alle Politiche Giovanili, Umberto Iannotti. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (domanda on line), lo strumento informatico predisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it .

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato esclusivamente in modalità online entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione della domanda. Per maggiori info accedere al link