Sicurezza a Nocera Inferiore, aumento dei controlli in città: l'annuncio di Villani

"Grazie al mio impegno e al duro lavoro profuso sul caso dell'emergenza sicurezza e criminalità a Nocera Inferiore, sono molto soddisfatta di poter annunciare controlli più serrati e maggiori tutele per il nostro territorio: il Ministero dell'Interno, in risposta alla mia interrogazione ha garantito più presidi, con 24 unità in più in azione sul territorio salernitano, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e nuove misure per contrastare la diffusione dell'illegalita' e dello spaccio nelle nostre città. Un primo risultato importante che ci fa dormire sonni piu' tranquilli". Lo dice la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani illustra la risposta a firma del sottosegretario Nicola Molteni, alla sua interrogazione al Ministero dell'interno presentata a seguito dell'ultima bomba carta piazzata a Nocera Inferiore, lo scorso aprile.

L'interrogazione