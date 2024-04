Montalbino e il rischio frana, nuovo incontro per la messa in sicurezza

Sicurezza su Montalbino, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha incontrato il segretario generale dell’Autorità di Bacino Corbelli. Dalla Regione 6 milioni per la messa in sicurezza della zona. All'incontro erano presenti i tecnici del Comune, Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, e i progettisti impegnati nel programma di messa in sicurezza di Montalbino. Si tratta del progetto che la Regione Campania ha delegato - con provvedimento della giunta regionale - al Comune di Nocera Inferiore, nella titolarità dell’intervento e il relativo finanziamento di sei milioni di euro.

L'incontro

“Siamo entusiasti - ha dichiarato De Maio - dell’interlocuzione che abbiamo intrapreso con l’Autorità di Bacino. Insieme alla direttrice Vera Corbelli abbiamo ripreso la convenzione stipulata nel 2019 e la collaborazione tra i tecnici del Comune, l’Autorità di Bacino e i progettisti per un lavoro che dovrà comprendere l’intera area di Montalbino”. Il finanziamento consentirà di iniziare a lotti l’intervento. La prima dotazione economica sarà destinata alla parte più a rischio idrogeologico della fascia pedemontana. “Come anticipato – ha spiegato il sindaco – la nostra amministrazione riprenderà le osservazioni dei precedenti governi cittadini, rimarcando la necessità di un progetto armonico nel contesto ambientale e non eccessivamente impattante. Utilizzeremo tutti i fondi per realizzare le opere idrauliche necessarie, finalmente mettendo in sicurezza Montalbino” ha concluso De Maio.