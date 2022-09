Incontro sulla sicurezza a Nocera in Prefettura: il nodo del ponte in zona Santa Croce

Si è svolta stamane, presso la Prefettura di Salerno, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, Francesco Russo, per fare un focus sulla situazione della sicurezza nel comune di Nocera Inferiore.

L'incontro

All’incontro ha partecipato il Sindaco, Paolo De Maio, il Questore, Giancarlo Conticchio, i rappresentanti dei Comandi provinciali dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale di Nocera Inferiore. Nel corso della riunione è stata espressa grande soddisfazione per le attività messe in campo sul territorio nocerino dalle forze di polizia nel corso dell’ultimo periodo, dopo il verificarsi di alcuni episodi che avevano destato allarme tra la popolazione. i presenti hanno concordato sull’esigenza di rendere maggiormente performante il sistema di videosorveglianza già attivo nella città che, oltre a rappresentare un valido deterrente rispetto alla prevenzione di fenomeni criminosi, si è rivelato utile in più occasioni anche sul versante della repressione, contribuendo ad individuare ed assicurare alla giustizia diversi autori di reati. Saranno anche implementate le iniziative già in campo per il miglioramento del reticolo urbanistico del comune. È stato, inoltre, deciso di affrontare in modo congiunto la situazione del ponte sito in zona Santa Croce sul quale, su richiesta del sindaco Paolo De Maio, verrà costituito un tavolo dedicato.